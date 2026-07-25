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Бизнес

Мантуров оценил вероятность закрытия традиционных магазинов

Мантуров: тенденций к закрытию традиционных магазинов нет
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Традиционные торговые точки сохраняют свою актуальность, несмотря на современные тренды. Об этом заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров в беседе с РИА Новости.

Мантуров отметил, что на привычные магазины приходится 79% всего оборота.

«Практика показывает, что эти форматы не теряют актуальности даже на фоне современных трендов, занимая свою нишу в общей структуре розничного оборота», — сказал он.

Первый вице-премьер отметил, что процессы в сфере торговли становятся технологичнее. Вместе с тем, по его словам, появляются новые возможности масштабироваться.

В июне на полях Петербургского международного экономического форума президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов рассказал, что совокупный оборот онлайн-торговли в России по итогам нынешнего года может вырасти на 20% по сравнению с 2025 годом и достичь примерно 15,8 трлн рублей.

По словам Соколова, в первом квартале текущего года объем национального сегмента электронной коммерции уже возрос на 17,5% в годовом выражении и достиг 4,646 трлн рублей. Набранные темпы роста, вероятно, удержатся до декабря, считает глава АКИТ.

Ранее в Госдуме оценили перспективы онлайн-продажи табака и алкоголя.

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