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Бизнес

На ПМЭФ спрогнозировали внушительный рост онлайн-торговли в России

Глава АКИТ Соколов: по итогам года онлайн-торговля в России может вырасти на 20%
fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

Совокупный оборот онлайн-торговли в России по итогам нынешнего года может вырасти на 20% по сравнению с 2025 годом и достичь примерно 15,8 трлн рублей. Такой прогноз на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сделал президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, передает ТАСС.

«Такая динамика — около 20%, скорее всего, сохранится до конца года, а ожидаемый итог — около 15,8 трлн рублей», — уточнил он.

По словам Соколова, в первом квартале текущего года объем национального сегмента электронной коммерции уже возрос на 17,5% в годовом выражении и достиг 4,646 трлн рублей. Набранные темпы роста, вероятно, удержатся до декабря, считает глава АКИТ.

По данным Infoline, с января по март нынешнего года в России почти на 25% увеличился объем онлайн-покупок продовольственных товаров (по сравнению с первым кварталом 2025 года). Его абсолютный показатель составил 482 млрд рублей, а рост в годовом выражении превысил 23%.

Ранее в Госдуме оценили перспективы онлайн-продажи табака и алкоголя.

 
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