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Бизнес

Армения может потерять 80% доходов от экспорта сыра после запрета Россельхознадзора

Армения лишится 80% доходов от экспорта сыра, если потеряет российский рынок
Anastasia Kamysheva/Shutterstock/FOTODOM

Армения потеряет более 80% доходов от экспорта сыра, если потеряет российский рынок. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

Доход Армении от поставок данной продукции в 2025 году составил $16,4 млн — из них 13,5 млн получили за счет экспорта в Россию. Российский рынок обеспечил 83% прибыли от армянского сырного экспорта.

Другими крупными покупателями армянского сыра в прошлом году стали США ($1,8 млн) и Грузия ($670,9 тыс.).

До этого Россельхознадзор решил ограничить ввоз молочной продукции из Армении. Ограничения начинают действовать с 27 июля.

Как заявили в Россельхознадзоре, специалисты ведомства провели проверку молокоперерабатывающих предприятий Армении, которые поставляют молочную продукцию в РФ, по результатам которой выявили, что в ней использовалось молоко от зараженного поголовья. Кроме того, подтвердились факты применения сырья из третьих стран при производстве высокожирной продукции для российского рынка, несмотря на ранее полученные заверения от ветеринарной службы Армении о применении только отечественного сырья или сырья предприятий ЕАЭС.

Ранее Россия ввела ограничения на ввоз из Армении отдельных видов ягод и свежих овощей.

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