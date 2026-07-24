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Бизнес

Армения ответила на запрет ввоза молочной продукции в Россию

В Армении отрицают нарушения при производстве молочной продукции для России
Shutterstock

Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов (ИОБПП) Армении отрицает, что есть основания для введенного Россией запрета на армянскую молочную продукцию. Об этом заявили в пресс-службе ИОБПП.

Там заявили, что российская сторона еще не предоставила результаты совместной проверки, проведенной на четырех армянских молочных предприятиях с 14 по 21 июля специалистами Федеральной службы ветеринарно-фитосанитарного надзора РФ, Россельхознадзора и Государственной сельскохозяйственной инспекционной службы. При этом в ИОБПП отметили, что во время проверки «не было обнаружено оснований для использования на этих предприятиях молока от больных животных, а также использования сырья, импортированного из других стран».

До этого Россельхознадзор решил ограничить ввоз молочной продукции из Армении. Ограничения начинают действовать с 27 июля.

Как заявили в Россельхознадзоре, специалисты ведомства провели проверку молокоперерабатывающих предприятий Армении, которые поставляют молочную продукцию в РФ, по результатам которой выявили, что в ней использовалось молоко от зараженного поголовья. Кроме того, подтвердились факты применения сырья из третьих стран при производстве высокожирной продукции для российского рынка, несмотря на ранее полученные заверения от ветеринарной службы Армении о применении только отечественного сырья или сырья предприятий ЕАЭС.

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