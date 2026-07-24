Центробанк РФ назвал ускорение роста цен временным

Банк России рассматривает текущее ускорение темпов роста цен как временное. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, передает ТАСС.

«Наблюдаемое ускорение темпов роста цен мы рассматриваем как временное», — сказал глава ЦБ РФ.

В заявлении Центробанк России назвал разовым рост цен и повышение инфляции в летние месяцы. В целом, по данным регулятора, российская экономика в 2026 году росла умеренными темпами.

До этого Центробанк снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых. В то же время ЦБ РФ повысил прогноз средней ключевой ставки до конца этого года до 14,5-14,6%. При этом прогноз по средней ключевой ставке на 2027 год повышен с 8-10% до 10,5-12,5%. Прогноз на 2028 год также повышен до уровня 8-9% с 7,5-8,5%, а прогноз на 2029 год составляет 7,5-8,5%.

Ранее Путин назвал главную задачу в экономике России.