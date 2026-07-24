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Бизнес

ЦБ оставил без изменений прогноз роста кредитования компаний банками

ЦБ оставил без изменений прогноз роста кредитования компаний в диапазоне 7-11%
Наталия Шатохина/news.ru/Global Look Press

Центральный банк России не стал корректировать прогноз по корпоративному кредитованию на 2026 год, оставив его на уровне 7–11%. Эти цифры содержатся в среднесрочном прогнозе регулятора.

На 2027 год оценка роста банковских займов для бизнеса была снижена до 7–12% (ранее в апреле ожидалось 8–13%). Прогноз на 2028 год сохранен без изменений — 8–13%. Кроме того, впервые представлен прогноз на 2029 год: по нему регулятор предсказывает увеличение объемов розничного кредитования также в пределах 8–13%.

Ранее были названы категории россиян, которым будет сложнее получить кредит.

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