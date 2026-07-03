Названы категории россиян, которым будет сложнее получить кредит

С 1 июля 2026 года в России изменился порядок оценки доходов заемщиков при оформлении кредитов. Теперь для тех, кто не может подтвердить заработок официальными документами, банк будет рассчитывать платежеспособность по среднедушевому доходу в регионе с применением понижающего коэффициента 10%, рассказал «Газете.Ru» экономист, руководитель отдела «Ипотека» девелопера Level Group Юлиан Овечкин.

«Новые правила в первую очередь затронут тех, чьи доходы раньше можно было учитывать косвенно или заявлять без достаточного документального подтверждения. Если раньше в расчет могли попасть переводы от родственников, возвраты долгов или иные поступления, то теперь учитываются только доходы, происхождение которых можно однозначно идентифицировать: зарплата, пенсия, социальные выплаты, доход от сдачи недвижимости в аренду и другие официально подтвержденные поступления. Для индивидуальных предпринимателей и самозанятых требования также стали более формализованными», — отметил Овечкин.

По его словам, вместо справок в свободной форме теперь потребуется предоставить налоговую отчетность, декларации или сведения из сервиса «Мой налог». Овечкин пояснил, что это снижает вероятность субъективной оценки дохода: если заемщик не может документально подтвердить доход, банк больше не будет ориентироваться только на данные, указанные в анкете, — в этом случае расчет будет вестись исходя из среднедушевого дохода в регионе, после чего к нему применят понижающий коэффициент 10%, и в результате максимально доступная сумма кредита для таких клиентов может оказаться заметно ниже, чем раньше.

Эксперт посоветовал заемщикам заранее готовиться к подаче заявки: если банк отказал в кредите, в первую очередь стоит уточнить причину отказа. В ряде случаев кредитная организация может указать, что заявленной суммы не хватает с учетом уровня дохода, и тогда имеет смысл либо увеличить первоначальный взнос, либо привлечь в сделку платежеспособного созаемщика, сказал эксперт. Созаемщиком необязательно должен быть родственник, многие банки допускают привлекать любых третьих лиц, добавил Овечкин.

По его словам, возможность повторной подачи заявки зависит от внутренних правил конкретного банка и причины отказа. Если кредитор выявит признаки недостоверных сведений или фальсификации документов, повторное обращение, как правило, возможно не раньше чем через два-три месяца, предупредил эксперт.

Чтобы повысить шансы на одобрение, Овечкин рекомендовал заранее проверить кредитную историю, убедиться в отсутствии задолженности по налогам, штрафам и пеням, а также подготовить документы, подтверждающие все официальные источники дохода. Если речь идет об ипотеке, заявки целесообразно направлять сразу в несколько банков — обычно в два-три, призвал эксперт. Это позволяет не только повысить вероятность одобрения, но и сравнить процентные ставки, требования к первоначальному взносу, условия страхования и выбрать наиболее выгодную программу, пояснил Овечкин.

По его словам, для большинства граждан, работающих по найму, принципиально ничего не изменится: как и прежде, основным документом для подтверждения дохода остается справка о доходах за последние 6–12 месяцев либо сведения, полученные через портал «Госуслуги».

Ранее были названы неочевидные моменты, из-за которых часто отказывают в ипотеке.