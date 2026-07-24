Европе предрекли сокращение ВВП из-за ситуации вокруг Ормузского пролива

Великобритании и странам Европы грозит сокращение ВВП по итогам 2026 года, если движение по Ормузскому проливу полностью не восстановится до октября. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на оценки консалтинговой компании Baringa Partners.

По мнению аналитиков, если из-за возобновления американо-иранского конфликта полноценная работа Ормуза не восстановится, то Европу ждет резкое повышение цен на нефть и газ до такой степени, что их ВВП окажутся в минусе. На этом фоне импортеры из Европы сейчас вынуждены выходить на рынок и покупать газ по высокой цене, отметил исследователь Baringa Partners Капсиан Конран.

По данным Bloomberg, Катар, который в период военной кампании США и Израиля против Ирана был второй страной в мире по экспорту сжиженного природного газа, намерен в ближайшем будущем предупредить европейских клиентов, что ситуация форс-мажора с отправкой газа затянется до середины октября. В результате у Европы не будет никаких шансов восполнить дефицит топлива в подземных газохранилищах за счет импорта из этой ближневосточной страны, говорится в публикации.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее КСИР пригрозил остановкой экспорта топлива с Ближнего Востока.