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Бизнес

Украинский оператор ж/д начал ограничивать перевозку грузов в Одессу из-за атак

«Укржелдорога» с 24 июля начала ограничивать перевозку грузов в порты Одессы
Andrey Zhernovoy/Shutterstock/FOTODOM

Национальный украинский оператор железных дорог компания «Укржелдорога» с 24 июля начала ограничивать перевозку грузов в порты Одессы. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Так, до дальнейшего уведомления ограничено отправление всех грузов на станцию Черноморская-Экспорт для Одесского припортового завода. Со следующего дня будет приостановлена отправка ячменя на станцию Одесса-Порт для ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина», говорится в пресс-релизе.

Причины таких решений не указываются. В последние дни поступало много сообщений об ударах Вооруженных сил России по Одесской области. 24 июля в Минобороны РФ информировали, что российские войска в течение недели нанесли один массированный и 18 групповых ударов по объектам на территории Украины, в частности по портовой инфраструктуре Одессы.

22 июля сообщалось, что датский судоходный гигант Maersk временно приостановил свою деятельность в Черноморском порту в Одесской области из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

Ранее сообщалось, что цены на пшеницу достигли двухлетнего максимума в связи с усилением ударов в Черном море.

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