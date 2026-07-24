Россиянам посоветовали разрешить детям тратить деньги

Финансовое поведение формируется раньше, чем финансовая грамотность. Поэтому ребенку важно не только рассказывать про накопления, но и позволять самостоятельно решать, потратить деньги сразу или распределить их на несколько недель. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор дивизиона «Персональный финансовый менеджмент» Сбера Павел Бурин.

«Можно сколько угодно рассказывать ребенку про сложный процент или диверсификацию, но, если он никогда самостоятельно не принимал финансовых решений, знания останутся просто сложной теорией. Поэтому гораздо важнее создавать ситуации, в которых молодой человек начинает видеть последствия собственных решений. Для этого достаточно самых простых ситуаций: потратить все деньги сразу или растянуть их на несколько недель, отложить часть дохода или купить желаемое здесь и сейчас? Это и есть первый опыт инвестирования до появления инвестиционного счета, когда важно обсуждать с ребенком его сомнения, страхи, успехи и идеи», — отметил Бурин.

Он добавил, что молодым людям особенно сложно планировать на десятилетия вперед из-за «смещения к настоящему»: ближайшее удовольствие кажется важнее далекой выгоды. Поэтому копить на автомобиль, путешествие, образование или первоначальный взнос психологически проще, чем на пенсию, сказал эксперт.

«Люди начинают интересоваться деньгами не тогда, когда узнают о финансовых инструментах, а когда у них появляются значимые цели и понимание результата. Финансовая зрелость — это не постоянная экономия, а умение выбирать между сегодняшним удовольствием и завтрашней возможностью», — подчеркнул Бурин.

По его словам, регулярно копить помогает автоматизация: человек один раз настраивает перевод части дохода на вклад, накопительный или брокерский счет, после чего ему не приходится каждый месяц заново принимать решение. Цифровые сервисы и ИИ-помощники также могут анализировать расходы и показывать продвижение к финансовым целям, сказал Бурин.

Он посоветовал при крупных тратах спрашивать себя, сочтет ли будущая версия человека это решение правильным через пять лет. Такой подход позволяет одновременно сохранять привычный уровень жизни и постепенно формировать капитал, заключил эксперт.

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