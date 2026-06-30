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Две трети россиян не готовы доверить родственникам сделки с недвижимостью

«Гранель»: две трети россиян не разрешат родным самостоятельные сделки с жильем
Lipskiy/Shutterstock/FOTODOM

Две трети россиян не разрешили бы родственникам самостоятельно совершать сделку с недвижимостью. Главным страхом при этом стали не мошенники, а ошибки в документах, рассказала «Газете.Ru» вице-президент ГК «Гранель» по продажам Элина Ханнанова.

«67% россиян не готовы полностью доверить близким самостоятельную покупку жилья. Чаще всего люди считают, что сделку нужно проводить либо с профессиональным сопровождением, либо при участии родственников. Сделка с недвижимостью сегодня воспринимается как зона высокой ответственности, где цена ошибки может быть выше, чем риск мошенничества. 37% россиян считают, что родственники могут покупать жилье только при сопровождении специалистов. Еще 30% готовы допустить сделку лишь при собственном участии. Полностью самостоятельную покупку близких поддержали 16% россиян», — отметила Ханнанова.

По ее словам, 33% россиян опасаются, что родственники могут неправильно оформить документы. Еще 29% боятся финансовой ошибки и покупки объекта по завышенной цене, сказала девелопер. Риск мошенничества назвали 27%, а вероятность выбрать неудачную квартиру — 12%, уточнила Ханнанова.

Единственным заметным исключением стал рынок новостроек. 17% россиян разрешили бы близким самостоятельно провести сделку, если речь идет о покупке квартиры напрямую у застройщика, подчеркнула эксперт.

«Среди россиян 39–45 лет 73% не разрешили бы близким совершать сделку без сопровождения, а среди молодых 18–28 лет таких 54%. При этом 27% молодых готовы сделать исключение для покупки новостройки напрямую у застройщика. Чем прозрачнее маршрут сделки и чем меньше случайных посредников, тем спокойнее покупателю и его близким», — пояснила эксперт.

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