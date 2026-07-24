В российских частных клиниках подорожали медицинские услуги

Стоимость услуг в российских частных клиниках заметно выросла, пишут «Известия».

Отмечается, что за год первичная консультация врача выросла в цене на 19%, УЗИ — на 16%, физиотерапевтические процедуры — на 15%, а анализ крови — на 12%. Эксперты объясняют это ростом расходов на персонал из-за нехватки врачей, удорожанием реагентов и расходных материалов, повышением арендных ставок и тарифов на коммунальные услуги.

Авторы подчеркивают, что для экономии пациенты все чаще обращают внимание на комплексные программы и пользуются акциями.

По словам совладельца холдинга «Инвитро» Романа Мирончика, увеличение цен на медицинские услуги носит общеотраслевой характер. При этом исполнительный директор RNC Pharma Николай Беспалов отмечает, что рост цен на медицинские услуги происходит на фоне замедления потребительского спроса, так как темпы роста доходов населения снижаются, что ограничивает поток пациентов.

17 июня РИА Новости сообщало, что с 1 сентября в России начнут действовать новые правила предоставления платных медуслуг.

Одним из основных нововведений станет возможность дистанционного заключения договора на оказание платных медицинских услуг. Такой способ оформления будет доступен, если у медицинской организации есть собственный сайт или мобильное приложение.

Кроме того, медицинские учреждения, оказывающие платные услуги, будут обязаны соблюдать требования по передаче информации в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

Ранее стало известно, что в России ужесточат борьбу с фальшивыми водительскими правами и медицинскими справками.