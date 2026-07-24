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Бизнес

В России почти исчезли фальшивые доллары и евро

Число фальшивых иностранных банкнот в РФ сократилось до исторического минимума
Нина Зотина/РИА «Новости»

В России рекордно сократилось число фальшивых иностранных банкнот. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Банка России.

В материале говорится, что во втором квартале 2026 года ЦБ выявил 81 фальшивую иностранную купюру, что стало историческим минимумом за весь период. Предыдущий исторический минимум был зафиксирован в первом квартале (123 поддельные купюры).

В сравнении с аналогичным периодом 2025 года их количество сократилось в четыре раза.

Самая популярная поддельная валюта — американский доллар. За это время обнаружены 73 фальшивые купюры. Это стало минимальным значением за весь период наблюдений с 2010 года. В сравнении с первым кварталом количество фальшивых долларов сократилось в 1,5 раза.

Среди фальшивок также четыре банкноты евро, китайские юани и британские фунты стерлингов, при чем последние были выявлены в России впервые с 2024 года.

В феврале в ЦБ сообщали, что количество поддельных банкнот в обращении в 2025 году сократилось на 20% и составило 6 565 штук.

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