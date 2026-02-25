В ЦБ раскрыли ситуацию с фальшивыми деньгами в России

ЦБ: в РФ в 2025 году на 20% сократилось количество поддельных банкнот в обороте

Количество поддельных банкнот в обращении в 2025 году сократилось на 20% и составило 6 565 штук. Об этом сообщил Центробанк РФ.

«В 2025 году на 1 млн банкнот приходилась всего 1 подделка», — говорится на сайте регулятора.

В Банке России уточнили, что чаще всего мошенники подделывают банкноты крупных номиналов. Больше всего фальшивок выявлено среди пятитысячных (62%) и тысячных (31%) купюр, сообщили в ЦБ. Среди лидеров по числу поддельных денег в обороте оказались Центральный, Южный и Северо-Западный федеральный округи.

При этом число поддельных банкнот иностранных государств в 2025 году наоборот выросло на 44%. Всего было обнаружено около 3000 подделок, наибольшее количество среди долларов США.

До этого в Банке России предложили запретить изготовление и сбыт предметов, имеющих сходство с банкнотами и монетами ЦБ, в том числе по размерам. За указанные правонарушения предлагается установить административную ответственность. Предложения Банка России рассматриваются заинтересованными министерствами и ведомствами.

Ранее в России запретили продажу туалетной бумаги с изображением тысячи рублей.