Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

В ЦБ раскрыли ситуацию с фальшивыми деньгами в России

ЦБ: в РФ в 2025 году на 20% сократилось количество поддельных банкнот в обороте
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Количество поддельных банкнот в обращении в 2025 году сократилось на 20% и составило 6 565 штук. Об этом сообщил Центробанк РФ.

«В 2025 году на 1 млн банкнот приходилась всего 1 подделка», — говорится на сайте регулятора.

В Банке России уточнили, что чаще всего мошенники подделывают банкноты крупных номиналов. Больше всего фальшивок выявлено среди пятитысячных (62%) и тысячных (31%) купюр, сообщили в ЦБ. Среди лидеров по числу поддельных денег в обороте оказались Центральный, Южный и Северо-Западный федеральный округи.

При этом число поддельных банкнот иностранных государств в 2025 году наоборот выросло на 44%. Всего было обнаружено около 3000 подделок, наибольшее количество среди долларов США.

До этого в Банке России предложили запретить изготовление и сбыт предметов, имеющих сходство с банкнотами и монетами ЦБ, в том числе по размерам. За указанные правонарушения предлагается установить административную ответственность. Предложения Банка России рассматриваются заинтересованными министерствами и ведомствами.

Ранее в России запретили продажу туалетной бумаги с изображением тысячи рублей.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!