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Бизнес

В Тамбовской области возобновил работу склад маркетплейса после атаки ВСУ

Склад Wildberries возобновил работу в Котовске после атаки ВСУ
Alexsey t17/Shutterstock

Склад маркетплейса Wildberries в Котовске Тамбовской области возобновил работу. Об этом РИА Новости сообщили в компании.

«Логистические процессы на объекте запущены, в том числе сортировка и последующая отправка товаров», — говорится в сообщении организации.

18 июля губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил об атаке беспилотника ВСУ на логистический центр Wildberries в Котовске. В результате удара пострадали 24 человека, семерых спасти не удалось. На месте прилета начался пожар. В регионе после атаки отменили все развлекательные мероприятия.

19 июля помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что 10 пострадавших при атаке на логистический центр в Тамбовской области будут эвакуировали на лечение в федеральные медцентры и больницы Москвы. По его словам, решение принято по результатам телемедицинских и очных консультаций со специалистами федеральных медицинских центров.

Ранее Ким рассказала о доступе к товарам на Wildberries после атак ВСУ.

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