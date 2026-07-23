Производитель батареек Varta не справился с кризисом

Немецкий производитель элементов питания Varta не сумел преодолеть затяжной кризис и ожидает реструктуризации. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Deutsche Bank совместно с лондонскими инвестфондами Blantyre, BlueBay и Whitebox намерены выделить производство бытовых батареек в отдельное предприятие и определить для него новый формат собственности.

Кризисная ситуация у компании началась осенью 2022 года, когда она сосредоточилась на выпуске перезаряжаемых элементов питания для Apple. Для наращивания мощностей Varta привлекла заемные средства, но затем Apple приняла решение о сотрудничестве с другим поставщиком, что привело к значительному падению объемов заказов для немецкого производителя.

В ноябре 2025 года у Varta возникли новые трудности: ослабление доллара снизило выручку от работы с Apple, а низкая прибыль привела к нарушению условий кредитных соглашений. Попытка швейцарской группы Allswiss выкупить долги компании не состоялась.

В ситуацию вмешались власти федеральных земель. Министр экономики Баден-Вюртемберга Николь Хоффмайстер-Краут провела встречу с главой Deutsche Bank Кристианом Зевингом, который лично занимался вопросом Varta. По данным FAZ, министерство рассчитывало использовать промышленный потенциал компании для регионального развития, однако сохранить Varta как единое целое в итоге не удалось.

Ранее немецкий автопром впал в кризис из-за лишних заводов.