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Автомобили

Стали известны причины спада немецкого автопрома

EY: немецкий автопром впал в кризис из-за лишних заводов и падения продаж в Китае
Игорь Зарембо/РИА Новости

Немецкая автомобильная промышленность в 2026 году продемонстрировала худшие результаты в сравнении с конкурентами из-за пошлин и тарифов, а также международных конфликтов и технологических проблем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование консалтинговой компании Ernst&Young (EY).

«Вся немецкая автомобильная промышленность переживает глубокую структурную трансформацию», — заявил специалист EY по данному сектору Константин Галль, указав на убытки на ключевых рынках, таких как США и Китай, дорогостоящие избыточные мощности, высокие инвестиции в программное обеспечение и медленное наращивание электромобильности», — отмечается в публикации.

Согласно докладу EY, в I квартале 2026 года выручка крупнейших мировых автоконцернов выросла на 2%, при этом лидерами стали японские и американские компании. Выручка немецких автопроизводителей в тот же период просела на 4%. В EY полагают, что немецким автопроизводителям стоит ожидать продолжения спада и 2026-й станет для автопрома еще одним кризисным годом.

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