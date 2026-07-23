В России хотят разрешить приостановку продажи лекарств при патентных спорах

Минэкономразвития разработало пакет поправок, который наделит Роспатент правом, минуя суды и ФАС, приостанавливать обращение лекарств при признаках нарушения патентных прав. Об этом пишет Forbes со ссылкой на документы министерства.

Это гарантирует, что на время судебных разбирательств спорный препарат не будет приносить доход его производителю.

«Интеллектуальная собственность — важный инструмент возврата инвестиций в научные разработки, а патентование призвано обеспечивать защиту этих вложений. Задача государства наряду с охраной патентов — гарантировать бесперебойный оборот качественных, необходимых и безопасных лекарств. Новое полномочие Роспатента позволит выявлять и пресекать нарушения, чтобы участники рынка прибегали к существующим легальным механизмам использования патентов», — прокомментировали в пресс-службе Минэка.

Так в Роспатенте будет создана специальная комиссия, которая будет рассматривать жалобы в два этапа: сначала предварительно — до 10 рабочих дней, а затем по существу — до 25 дней.

Если комиссия выявит нарушения, система «Честный знак» перестанет отслеживать движение такого препарата, что сделает его реализацию невозможной.

Отмечается, что решение Роспатента будет иметь прямой законодательный статус, оспорить его сложнее, чем вердикт ФАС.

Однако, как следует из материала, эксперты видят в данной инициативе и определенные риски:

Злоупотребления со стороны правообладателей, где новый инструмент может стать оружием для борьбы с конкурентами.

Угроза доступности лекарств. Если речь идет о жизненно важном лекарстве, то последствия могут быть критическими для пациентов.

Отсутствие процессуальных гарантий для ответчика. В суде есть право на адвоката, апелляцию и пересмотр. В Роспатенте - административное производство, где ответчик оказывается в заведомо более слабой позиции.

При этом в Минэкономразвития утверждают, что при разработке мер были учтены интересы всех участников фармрынка. Однако некоторые фармпроизводители считают, что что предложенный проект может быть доработан.

Ранее в Госдуме призвали снизить цены на жизненно важные лекарства.