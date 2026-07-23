«Всегда так было»: Росстат объяснил отказ от формулировки «рост цен»

Пользователи соцсетей обратили внимание, что Росстат использует фразу «изменение цен» вместо «роста цен» в своих отчетах. Такая формулировка, например, фигурирует в свежем документе об оценке индекса потребительских цен в середине июля.

В отчете случаи роста цен были описаны словом «изменились». При этом в нескольких частях документа упоминалось «снижение» цен при удешевлении товаров или услуг.

В пресс-службе Росстата заявили изданию «Подъем», что никаких запретов не вводилось.

«Это же все методологически обосновано. Никаких корректировок в последнее время не было. Как изначально было, так все данные и публикуются. Всегда так было», — говорится в сообщении службы.

Накануне Росстат сообщил, что за неделю с 14 по 20 июля потребительские цены в России выросли на 0,17%. Такое же значение было зафиксировано и по итогам предыдущей недели, что говорит о стабилизации показателя.

Ранее в Госдуме призвали ограничить наценку на базовые продукты.