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Российские бренды одежды запустили масштабные распродажи из-за убытков

«Известия»: российские бренды одежды распродают товары со скидками до 90%
tartanparty/Shutterstock/FOTODOM

Около десяти крупных российских брендов одежды и обуви в первой половине 2026 года начали распродавать товары со скидками от 30% до 90%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование консалтинговой компании Commonwealth Partnership (CMWP, бывшая Cushman & Wakefield).

Среди компаний, объявивших крупные акции, упоминаются Gate31, Chois, Viva la Vika, I Am Studio и другие. Основатель бренда Gate31 Денис Шевченко объяснил масштабные распродажи финансовыми трудностями из-за продолжительного спада на fashion-рынке и решением до последнего сохранять розничную сеть и штат сотрудников в ожидании восстановления спроса.

В свою очередь основательница бренда нижнего белья Chois Софья Власова ранее объявила о риске закрытия бизнеса, поскольку за последний год потребители стали реже покупать одежду, снизился средний чек, а привлекать новых клиентов стало сложнее. Под угрозой закрытия также оказались четыре фирменных магазина ювелирного бренда Viva la Vika. Как объяснила его основательница Виктория Молдавская, скидки были введены не для сезонной распродажи, а как вынужденная мера для поддержки бизнеса и получения оборотных средств.

Аналитик CMWP считают, что масштабные распродажи стали следствием снижения потребительского спроса и усиления сберегательной модели поведения среди покупателей. В числе других причин эксперты назвали изменения налоговой нагрузки после корректировки ставки НДС.

Ранее Силуанов заявил, что правительство не перегнуло палку с налогами.

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