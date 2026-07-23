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Бизнес

СМИ назвали «крайне напряженной» обстановку на заседании по антироссийским санкциям

Euractiv: заседание по санкциям против РФ прошло в крайне напряженной обстановке
Global Look Press

Обстановка на заседании послов Евросоюза (ЕС) по согласованию 21-го пакета санкций против России была крайне напряженной. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на дипломатические источники.

По информации портала, главным препятствием для утверждения очередного блока ограничений остается позиция Греции. Обсуждаемый сейчас вариант предусматривает предоставление продлеваемого на один год исключения, позволяющего компаниям транспортировать российский сжиженный природный газ (СПГ) в третьи страны, проведение ежегодных пересмотров, а также введение 12-месячного моратория на любые корректировки потолка цен на нефть.

До этого Politico сообщало, что страны Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России из-за решения Греции заблокировать предложение. Отмечается, что Греция считает неэффективными ограничения на перевозку российского СПГ европейскими судами в третьи страны.

Компромиссное предложение Ирландии, председательствующей в Совете ЕС, предусматривало сохранение возможности для европейских газовозов транспортировать российский СПГ в третьи страны до начала 2029 года с запретом на новые контракты и ограничением объемов поставок. Однако Греция от него отказалась, так как страна располагает крупнейшим в мире торговым флотом и опасается значительных убытков для судовладельцев.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе растет сопротивление новым антироссийским санкциям.

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