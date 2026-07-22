«Стокманн» закроет часть универмагов

В АТЭР заявили, что «Стокманн» закроет до пяти универмагов в России

Fashion-ретейлер «Стокманн» планирует закрыть до пяти универмагов в России. Об этом в беседе с ТАСС заявила эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла (АТЭР) Наталия Кермедчиева.

По ее словам, речь идет о магазинах, где в основном представлены зарубежные марки категории «средний плюс», поскольку «модель не выдерживает арендную нагрузку, учитывая повышенные логистические затраты».

Как уточнила эксперт, универмаги «Стокманн», которые могут закрыть, находятся в торговых центрах в регионах, особенно на Урале.

«В настоящее время в офлайне, особенно на площади 1 тыс. кв. м плюс, развиваются единичные арендаторы», — добавила она.

Сеть универмагов «Стокманн» основана в Финляндии. В Российской Федерации компания работает с 1989 года. В 2016 году российскую часть бизнеса «Стокманна» приобрела Reviva Holdings Ltd предпринимателя Якова Панченко.

До этого сообщалось, что россияне все чаще используют традиционные магазины как шоурумы, при этом совершая фактические покупки одежды в интернете.

Ранее в России вырос спрос на классическую одежду.