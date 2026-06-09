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Россияне стали больше покупать летней одежды, но тратить — меньше

Детская одежда стала главным драйвером летнего сезона — рост покупок на 35%
Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россияне все чаще используют традиционные магазины как шоурумы, при этом совершая фактические покупки одежды в интернете. К такому выводу пришли аналитики кошелька ЮMoney совместно с аналитическим центром «Чек Индекс» в ходе исследования, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В онлайне спрос на пляжную одежду, экипировку для отпуска и спорта вырос на 10%, а средний чек остался на уровне прошлого года (11 356 рублей). В физической рознице картина противоположная. Сильнее всего просели купальники: минус 26% по числу покупок. Солнцезащитные очки потеряли 24% покупателей, летние платья — 16%, юбки — 18%, женские босоножки — 18%. Исключением стали лишь шорты, показавшие в офлайне рост продаж на 10%. Мужские джинсы покупали на 19% реже, рубашки — на 10% реже.

«Физический магазин сегодня воспринимается как шоурум. Клиенты приходят, чтобы оценить ткань и подобрать размер, а сама транзакция переходит в онлайн. Там всегда дешевле: можно применить промокод или оплатить кэшбэком. Офлайн постепенно становится новым премиумом», — отмечает Наталья Лапшина, руководитель направления сопровождения ключевых клиентов ЮMoney.

Общая динамика онлайн-рынка подтверждает тренд. Число покупок женской одежды, обуви и аксессуаров выросло на 11%, а средний чек снизился на 8% — до 10 078 рублей. В сегменте одежды для всей семьи число покупок выросло на 11%, а средний чек упал на 17% (до 9 181 рубля). В узкоспециализированных онлайн-магазинах мужской и женской одежды рост скромнее: плюс 4% к числу покупок, чек снизился на 1% — до 11 005 рублей.

«Системное снижение среднего чека может быть следствием перенасыщения предложений. Отечественные бренды борются за внимание потребителя, а маркетплейсы усиливают конкуренцию. Онлайн-магазинам стоит активнее использовать промо-инструменты, чтобы избежать жесткой прямой конкуренции и сохранить лояльность аудитории», — поясняет Лапшина.

На фоне рационализации трат взрослых категория детской одежды показала самую впечатляющую динамику. Число онлайн-покупок подскочило на 35%, оборот взлетел на 47%, а средний чек вырос на 9% (до 6 246 рублей). Детская одежда стала безоговорочным драйвером сезона.

Скачок отчасти связан с сезонными факторами: окончанием учебного года, подготовкой к выпускным и сборами в лагеря. Однако, как отмечают эксперты, сегмент детской одежды остается наиболее стабильным и растущим благодаря успешному замещению ушедших зарубежных брендов российскими производителями.

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