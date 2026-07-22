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Бизнес

Большинство россиян берет кредиты до обеда

«Выберу.ру»: почти 40% россиян принимают важные финансовые решения до обеда
Vunishka/Shutterstock/FOTODOM

Более трети опрошенных россиян (37%) принимают важные финансовые решения в период с 10 утра до часу дня. Об этом говорится в результатах исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

«Согласно исследованию, 37% участников опроса чаще всего оформляют кредиты и вклады, совершают инвестиции, проводят крупные переводы или принимают решения о дорогостоящих покупках с 10:00 до 13:00», — говорится в результатах опроса.

Еще 24% выбирают для этого период с 13:00 до 16:00, 18% предпочитают утренние часы с 07:00 до 10:00, 13% принимают подобные решения с 16:00 до 21:00, а 8% совершают крупные финансовые операции после 21:00.

При этом среди россиян, имеющих опыт инвестирования, 34% сообщили, что обычно принимают инвестиционные решения после окончания рабочего дня, а сделки с недвижимостью и оформление ипотечных кредитов чаще всего происходят в первой половине дня.

Большинство россиян принимают крупные финансовые решения не сразу. Лишь 11% респондентов сообщили, что готовы определиться в течение часа после возникновения такой необходимости. Еще 23% требуется от нескольких часов до одного дня. Самой многочисленной оказалась группа участников исследования, принимающих решение в течение двух-семи дней. Такой вариант выбрали 36% опрошенных. Еще 21% требуется от одной до четырех недель, а 9% откладывают окончательное решение более чем на месяц.

Опрос проходил в июле 2026 года, в нем приняли участие 3000 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет.

До этого в материале «Финансов Mail» говорилось, что просьба о повышении зарплаты требует подготовки и убедительных аргументов, а не ссылок на личные финансовые трудности. Чтобы увеличить шансы на положительное решение, сотруднику важно заранее оценить свою рыночную стоимость и показать работодателю, какую пользу он приносит компании.

Ранее стало известно, сколько россиян работают в отпуске.

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