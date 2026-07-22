Работодателям оказалась не нужна многозадачность сотрудников

Более трети российских работодателей (34%) назвали ответственность и надежность самыми дефицитными навыками сотрудников. Об этом свидетельствуют данные опроса hh.ru.

«Ответственность и надежность сегодня остаются самыми дефицитными мягкими навыками сотрудников — об этом заявили 34% российских работодателей», — отмечается в исследовании.

Почти столько же компаний (33%) считают, что соискателям не хватает критического мышления и умения решать проблемы. При этом самым переоцененным навыком оказалась многозадачность — так считают треть (33%) работодателей.

По мнению работодателей, постоянное переключение между задачами скорее вредит концентрации, чем помогает работе. Далее среди переоцененных навыков следуют лидерские качества (25%), которые, на самом деле, нужны далеко не на каждой позиции. На третьем месте — амбициозность (22%): респонденты отмечают, что ее часто путают с карьеризмом, хотя сама по себе она не всегда приносит пользу бизнесу.

«Не каждому сотруднику нужны лидерские качества, так же как и не для каждой позиции критична многозадачность или амбициозность. Зато ответственность, умение анализировать ситуацию и принимать взвешенные решения становятся теми качествами, которые компании действительно хотят видеть у большинства кандидатов», — прокомментировала «Газете.Ru» Марина Дорохова, руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru.

Аналитики платформы hh.ru провели опрос среди 208 российских работодателей с 2 по 24 июня 2026 года.

В начале апреля в hh.ru сообщали, что самый заметный рост предлагаемых окладов произошел у сварщиков.

Ранее в России выросла медианная зарплата курьеров.