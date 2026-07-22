Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Бизнес

Работодателям оказалась не нужна многозадачность сотрудников

hh.ru: треть работодателей ждет от работников ответственности и надежности
Shutterstock/shisu_ka

Более трети российских работодателей (34%) назвали ответственность и надежность самыми дефицитными навыками сотрудников. Об этом свидетельствуют данные опроса hh.ru.

«Ответственность и надежность сегодня остаются самыми дефицитными мягкими навыками сотрудников — об этом заявили 34% российских работодателей», — отмечается в исследовании.

Почти столько же компаний (33%) считают, что соискателям не хватает критического мышления и умения решать проблемы. При этом самым переоцененным навыком оказалась многозадачность — так считают треть (33%) работодателей.

По мнению работодателей, постоянное переключение между задачами скорее вредит концентрации, чем помогает работе. Далее среди переоцененных навыков следуют лидерские качества (25%), которые, на самом деле, нужны далеко не на каждой позиции. На третьем месте — амбициозность (22%): респонденты отмечают, что ее часто путают с карьеризмом, хотя сама по себе она не всегда приносит пользу бизнесу.

«Не каждому сотруднику нужны лидерские качества, так же как и не для каждой позиции критична многозадачность или амбициозность. Зато ответственность, умение анализировать ситуацию и принимать взвешенные решения становятся теми качествами, которые компании действительно хотят видеть у большинства кандидатов», — прокомментировала «Газете.Ru» Марина Дорохова, руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru.

Аналитики платформы hh.ru провели опрос среди 208 российских работодателей с 2 по 24 июня 2026 года.

В начале апреля в hh.ru сообщали, что самый заметный рост предлагаемых окладов произошел у сварщиков.

Ранее в России выросла медианная зарплата курьеров.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 22 июля. Отсрочка по долгам для регионов, переговоры Лаврова и Рубио и военные сборы для депутатов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!