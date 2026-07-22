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В России обнаружили крупнейшее месторождение золота

Росгеология в 2025 году обнаружила крупнейшее открытое месторождение золота в РФ
Росгеология

В 2025 году специалисты «Росгеологии» в ходе разведки обнаружили крупнейшее месторождение рудного золота — Федоровско-Кедровское. Оно располагается на границе Хакасии и Кемеровской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Уточняется, что общие запасы золота месторождения составляют 28 тонн, из них на государственный баланс поставлены запасы 21,7 тонн золота категорий С1+С2 (С1 — хорошо изученные запасы, С2 — это более перспективные, но пока менее разведанные участки) со средним содержанием 1,56 грамма на тонну, уточнили в «Росгеологии».

По оценке специалистов, забалансовые запасы (за контуром карьера) составляют 6,3 тонны.

В «Росгеологии» добавили, что в настоящее время завершается разработка проектной документации на проведение работ в пределах участков месторождения, а начать их оценку планируют уже в 2026 году.

В мае этого года в Финляндии обнаружили новые залежи золота на востоке страны недалеко от границы с Россией. Результаты бурения в районе Укколанваара существенно расширили известную золотоносную зону и подтвердили существование крупного месторождения. В компании Endomines называют находку уникальной для Финляндии из-за сочетания золота и железорудной формации.

Ранее в Роснедрах рассказали о запасах золота и серебра

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