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В Госдуме напомнили о повышении пенсии некоторым категориям россиян

Депутат Говырин: нескольким категориям россиян повысят пенсии
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Ряду категорий граждан России повысят пенсии. Об этом RT рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

Он напомнил, что Социальный фонд РФ с 1 августа пересчитает страховые пенсии гражданам, работавшим в 2025 году. Прибавка будет зависеть от заработанных за прошлый год пенсионных баллов, а максимум будет учитываться только три балла. Говырин добавил, что максимальная прибавка составит 470,28 рубля в месяц.

Также со следующего месяца на 17,3% вырастут накопительные пенсии. Данное повышение выплат получат порядка 136 тыс. граждан.

По словам парламентария, с 1 октября будут на 4% проиндексированы военные пенсии, а также выплаты бывшим сотрудникам силовых ведомств. Говырин добавил, что экс-летчикам и шахтерам доплаты пересматривают ежеквартально.

Депутат отметил, что для тех, кому исполняется 80 лет, существует отдельный порядок по выплатам. Фиксированная сумма к страховой пенсии увеличивается до 19 169,38 рублей, а также назначается дополнительная надбавка за уход в размере 1413,86 рублей.

До этого депутат Госудумы Никита Чаплин рассказал, что россиян с 2027 года ожидает два этапа повышения страховых пенсий. Так, с начала года начнется плановая индексация, которая затронет и пенсии, и ряд других социальных выплат.

В Совфеде ранее напомнили о праве россиян забирать пенсию за родственников.

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