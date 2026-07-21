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Бизнес

Госдума усложнила возвращение иностранного бизнеса в Россию

Госдума ввела судебный механизм запрета на возвращение иностранного бизнеса в РФ
Владимир Федоренко/РИА Новости

Государственная дума приняла закон, который вводит основания для лишения иностранных инвесторов, вышедших из российского бизнеса после февраля 2022 года, права на обратный выкуп долей и акций в капиталах компаний. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что с принятием этого закона зарубежные компании смогут вернуться на российский рынок исключительно через суд.

Закон также позволяет начать судебное разбирательство независимо от того, обращался ли иностранный инвестор с требованием реализовать право обратного выкупа.

Новые нормы коснутся только тех сделок, которые были заключены с инвесторами, связанными с недружественными России странами, подконтрольными им зарубежными структурами, а также российскими компаниями, находящимися под их контролем.

После того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, многие западные компании, такие как McDonald's, The Coca-Cola Export Corporation, Nike Inc, Adidas AG, Inditex S.A. (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka), приняли решение приостановить свою работу в РФ или полностью покинуть российский рынок.

Ранее сообщалось, что российские работодатели стали чаще брать на работу иностранцев из дальнего зарубежья.

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