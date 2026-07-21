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Бизнес

Астана до конца недели приостановит поставки нефти в порт Новороссийска

Bloomberg: Казахстан приостановит поставки нефти в порт Новороссийска из-за атак
AP

Казахстан до конца текущей недели не будет поставлять нефть по трубопроводу в порт Новороссийска. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным агентства, решение было принято в связи с участившимися ударами по танкерам. В публикации отмечается, что владеющие судами компании начали бояться отправлять свои танкеры к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в районе Новороссийска.

Ожидается, что приостановка поставок вынудит Астану сократить добычу нефти, поскольку республика не имеет собственного выхода к морю. Сейчас более 80% казахстанской нефти экспортируется через инфраструктурные объекты КТК.

20 июля беспилотный летательный аппарат атаковал судно Nelsa на морском терминале КТК. На корабле произошло возгорание, члены экипажа были вынуждены эвакуироваться. В связи с произошедшим погрузку нефти остановили. Министерство иностранных дел Казахстана осудило удар по судну, но при этом не стало называть «страну-агрессора», которая запустила дрон.

Как сообщило издание Kazenergy, атаки на танкеры в Черном море могут привести к корректировке экспорта нефти из республики. В публикации подчеркивалось, что профильные ведомства Казахстана непрерывно мониторят обстановку, чтобы выработать альтернативные логистические решения.

Ранее в МИД России высказались об атаке на танкер у терминала КТК.

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