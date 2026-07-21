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Бизнес

Жители Германии начали ездить в соседнюю страну за топливом

Bild: немцы массово едут в Чехию за дешевым топливом
Global Look Press

Жители Германии массово едут в соседнюю Чехию за дешевым топливом перед отменой ценового потолка в стране. Об этом пишет газета Bild.

«Незадолго до истечения срока действия в Чехии ограничения на стоимость топлива автомобилисты из Германии массово устремляются через границу. В приграничном Острове многие проводят в ожидании до одного часа, чтобы заправиться дешевым дизельным топливом», — говорится в публикации.

Авторы пишут, что в Чехии топливо стоит €1,55, что на 80 евроцентов дешевле, чем в Германии. Ради этого немецкие водители готовы проехать из Лейпцига около 100 км, чтобы заправить полный бак.

Накануне агентство Reuters писало, что военные конфликты на Украине и в Персидском заливе усиливают риски глобального кризиса на рынке бензина и дизельного топлива.

По данным агентства, мировые запасы бензина и дизеля опустились до многолетних минимумов, тогда как маржа нефтепереработки достигла рекордных значений. При этом мощности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в ключевых регионах производства остаются ограниченными.

Журналисты связывают ситуацию с остановкой ряда крупных НПЗ в России, Саудовской Аравии, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ после ударов. Дополнительным фактором стало сокращение объемов переработки нефти в Китае, который снизил импорт сырья во время конфликта с Ираном.

Ранее нефть марки Brent подорожала до $90,74 на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

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