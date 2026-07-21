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Бизнес

Армянские рыбоводы протестуют у здания правительства из-за закрытия рынка РФ

РИА Новости: в Армении рыбоводы требуют решить проблемы с экспортом
Игорь Зарембо/РИА Новости

В Армении у здания правительства проходит акция рыбоводческих хозяйств, которые требуют решить проблему с экспортом продукции после приостановки поставок в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Производители рыбы подчеркивают, что европейский рынок для них пока закрыт.

«Те объемы, которые есть у рыбоводческих хозяйств, реализовать на европейском рынке нереально. Речь идет о порядка 15 тысячах тонн живой рыбы. Кроме того, есть хранящаяся в холодильниках рыба, которую вернули из России», — пояснил председатель Союза рыбоводов республики Артур Атоян.

Он уточнил, что на освоение российского рынка у армянских рыбоводческих хозяйств ушло 30 лет упорного труда. Поэтому сейчас производители рыбы ожидают поддержки от государства.

В июне Россия ограничила поставки рыбной продукции со всех предприятий Армении. По оценкам РИА Новости, без возможности сбывать продукцию на российском рынке Армения лишится 98% доходов от экспорта рыбы, или почти $80 млн.

В 2025 году экспорт рыбы из Армении принес $79,8 млн, из которых 78,4 млн (98,3%) составили поставки в Россию, ставшую крупнейшим и практически единственным значимым покупателем. Армения также поставляет рыбу в Грузию, США, Украину и Белоруссию, но в значительно меньших объемах.

Ранее Пашинян говорил, что не считает ограничения на ввоз армянских товаров в Россию санкциями.

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