Атаки в Черном море могут повлиять на экспорт нефти Казахстана

Атаки в Черном море могут привести к корректировке экспорта нефти Казахстана. Об этом сообщает Kazenergy.

По данным журналистов, атаки беспилотников на танкеры у морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вынуждают Казахстан пересмотреть планы по добыче и экспорту нефти, а текущая ситуация с безопасностью на Черноморском побережье требует немедленного пересмотра операционной деятельности.

Обстановка в зоне КТК вызывает серьезную обеспокоенность экспортеров и международных инвесторов, поскольку риск для коммерческих крупнотоннажных судов напрямую угрожает стабильности поставок сырья и может привести к вынужденному сокращению добычи на ключевых месторождениях. Эксперты настаивают на международной координации для защиты гражданского судоходства и трансграничной энергетической инфраструктуры, а профильные министерства и ведомства Казахстана непрерывно мониторят обстановку, чтобы выработать альтернативные логистические решения.

20 июля беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ударил по судну Nelsa на морском терминале КТК. Произошел пожар, экипаж эвакуировался. Погрузка нефти была остановлена. МИД Казахстана осудил атаки на танкеры, однако отказался называть «страну-агрессора», которая запустила эти дроны.

Ранее в Казахстане высказались об альтернативе Каспийскому трубопроводному консорциуму.