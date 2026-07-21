В Британии вскрыли схему контрабанды украинских сигарет, лишившую Киев $258 млн

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потребовал срочного расследования в связи с предполагаемой схемой контрабанды украинских сигарет, лишающей бюджет Украины почти £200 млн ($258 млн). Об этом сообщает Daily Mail.

По данным журналистов, две британские компании, зарегистрированные в бывшем отделении NatWest в Уотфорде, являются крупными акционерами подозрительного производителя сигарет на западе Украины. Фабрику обвиняют в том, что она наводняет нелегальной продукцией Украину и Европу, уклоняясь от уплаты налогов на сумму £180 млн ($232 млн) в год.

Джонсон назвал ситуацию «абсолютным скандалом» и призвал к решительным действиям как на Украине, так и в Великобритании. По его словам, недоплаченные налоги с табачной продукции должны поступать в бюджет Киева для финансирования боевых действий.

«Эта героическая страна нуждается в каждой копейке налоговых поступлений... Мы должны прекратить такие операции и привлечь виновных к ответственности», — заявил бывший британский премьер.

Замглавы комитета по налогам Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Украина и Великобритания должны немедленно остановить предполагаемую утечку средств. Он подчеркнул, что Киев не может рассчитывать на поддержку союзников, если сам не борется с нелегальными схемами.

Табачные акцизы составляют 7% государственного бюджета страны. При этом каждая пятая пачка сигарет в стране является контрафактной, в прошлом году это обошлось казне примерно в $645 млн недополученных доходов.

Исследующая розничную торговлю компания Kantar установила, что 37% табачного контрафакта Украины в 2025 году было выпущено Marshall Finest Tobacco. В постановлении украинского суда от 2024 года говорится, что эта фирма организовала нелегальную схему производства неучтенной табачной продукции и ее последующей продажи с поддельными акцизными марками для контрабандного вывоза в ЕС.

Хотя расследование продолжается уже больше двух лет, фабрика по-прежнему работает. Директор Marshall Finest Tobacco Игорь Братченко категорически отрицает причастность к незаконному производству или контрабанде. Он утверждает, что компания работает в полном соответствии с украинским законодательством и сотрудничает с властями для борьбы с нарушениями.

Акционерами Marshall являются две британские компании, зарегистрированные по одному адресу в Уотфорде, а также фирма на Сейшельских островах. Обе британские компании принадлежат структуре в белизском офшоре, а их директорами числятся граждане Украины.

Ранее контрабандисты из Молдавии пытались перевезти с Украины сбитый БПЛА.