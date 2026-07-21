Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Бизнес

Суд отклонил иск об аннулировании брендов Coca-Cola в России

Суд отклонил иск о прекращении правовой охраны в России товарных знаков Coca-Cola
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Суд по интеллектуальным правам отклонил иск ООО «Кока-кола Компании» (Coca-Cola Company) о прекращении правовой охраны в России четырех товарных знаков американской компании. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«В иске отказать полностью», — говорится в сообщении.

Речь идет о товарных знаках со словесным элементом Coca-Cola в цветном и черно-белом исполнении, в том числе о товарном знаке, зарегистрированном в СССР еще 1927 году, а также о знаке, имеющем статус общеизвестного в России с 1996 года.

В марте 2022 года американская компания The Coca-Cola Company приостановила реализацию продукции на территории России, но в российских магазинах можно купить напитки Coca-Cola, которые завозятся из других стран.

В конце октября прошлого года стало известно, что компания PepsiCо (включает более 500 брендов, в том числе Pepsi и Lay's) провела глобальный ребрендинг и сменила логотип впервые с 2001 года. В компании отметили, что новый логотип является символом трансформации, «который отражает энергию, оптимизм и амбиции PepsiCo в 2025 году и в будущем».

Coca-Cola продлила действия товарных знаков в России

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 21 июля. Единое пособие по новым правилам, скидки на ЖКХ и ЕГЭ, на котором не списать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!