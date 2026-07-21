Суд отклонил иск об аннулировании брендов Coca-Cola в России

Суд по интеллектуальным правам отклонил иск ООО «Кока-кола Компании» (Coca-Cola Company) о прекращении правовой охраны в России четырех товарных знаков американской компании. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«В иске отказать полностью», — говорится в сообщении.

Речь идет о товарных знаках со словесным элементом Coca-Cola в цветном и черно-белом исполнении, в том числе о товарном знаке, зарегистрированном в СССР еще 1927 году, а также о знаке, имеющем статус общеизвестного в России с 1996 года.

В марте 2022 года американская компания The Coca-Cola Company приостановила реализацию продукции на территории России, но в российских магазинах можно купить напитки Coca-Cola, которые завозятся из других стран.

В конце октября прошлого года стало известно, что компания PepsiCо (включает более 500 брендов, в том числе Pepsi и Lay's) провела глобальный ребрендинг и сменила логотип впервые с 2001 года. В компании отметили, что новый логотип является символом трансформации, «который отражает энергию, оптимизм и амбиции PepsiCo в 2025 году и в будущем».

Coca-Cola продлила действия товарных знаков в России