В США предрекли рост цен на нефть до трехзначных значений

Эксперт Басенис: цены на нефть могут вернуться к трехзначным значениям

Цена на нефть может снова достичь трехзначных значений в долларах, если конфликт на Ближнем Востоке не будет разрешен в ближайшее время. Такое мнение высказал руководитель рыночной стратегии компании MDB Capital Holdings Луис Басенис, чьи слова приводит ТАСС.

«Учитывая, что хуситы угрожают поставкам еще 4,5 млн баррелей нефти в день, существует серьезный риск возникновения энергетического кризиса. Я не удивлюсь, если мы снова увидим трехзначные цены на нефть, если ситуация не изменится», — добавил Басенис.

Эксперт считает, что текущая ситуация с поставками нефти создает «идеальный шторм» для экономических проблем. В июне было сообщено, что запасы нефти в США достигли самого низкого уровня с 1983 года.

Напряженность на Ближнем Востоке, которая привела к росту цен на топливо, усилилась на фоне очередного витка военного противостояния между Вашингтоном и Тегераном, так и не сумевшими прийти к соглашению о прочном урегулировании конфликта. Американская сторона заявила о возобновлении блокады иранских морских поставок.

Ранее мировые цены на нефть резко выросли на фоне ударов США по территории Ирана.