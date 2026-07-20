Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Бизнес

В России приостановили аукционы по размещению ОФЗ

Минфин РФ: аукционы по размещению ОФЗ приостановлены для стабилизации рынка
Мария Девахина/РИА Новости

Министерство финансов России приостановило аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Настоящим Минфин России информирует о приостановке аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. О возобновлении проведения аукционов по размещению ОФЗ будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

В третьем квартале 2026 года Минфин планировал привлечь от размещения ОФЗ около 1,5 трлн рублей. Всего было запланировано 14 аукционных дней — по пять в июле и сентябре, а также четыре в августе. При этом 8 июля торги отменили, а аукцион 15 июля был признан несостоявшимся. Следующий аукционный день должен был состояться 22 июля.

1 июля состоялся первый в третьем квартале аукцион ОФЗ. В ходе торгов Минфин предложил только один выпуск облигаций с погашением в августе 2030 года. По итогам аукциона стоимость проданных бумаг составила 10,4 млрд рублей, что стало худшим результатом с августа 2025 года.

Ранее в Госдуме раскритиковали слова экономиста о небывалом уровне жизни россиян.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 20 июля. Учителям дали особый статус, а у россиян засбоил App Store
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!