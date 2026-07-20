В России приостановили аукционы по размещению ОФЗ

Министерство финансов России приостановило аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Настоящим Минфин России информирует о приостановке аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. О возобновлении проведения аукционов по размещению ОФЗ будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

В третьем квартале 2026 года Минфин планировал привлечь от размещения ОФЗ около 1,5 трлн рублей. Всего было запланировано 14 аукционных дней — по пять в июле и сентябре, а также четыре в августе. При этом 8 июля торги отменили, а аукцион 15 июля был признан несостоявшимся. Следующий аукционный день должен был состояться 22 июля.

1 июля состоялся первый в третьем квартале аукцион ОФЗ. В ходе торгов Минфин предложил только один выпуск облигаций с погашением в августе 2030 года. По итогам аукциона стоимость проданных бумаг составила 10,4 млрд рублей, что стало худшим результатом с августа 2025 года.

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