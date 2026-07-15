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Бизнес

В Госдуме раскритиковали слова экономиста о небывалом уровне жизни россиян

Депутат Миронов: делать заявления о хорошей жизни россиян сейчас опасно — людей это злит
Morkovka1979/Shutterstock/FOTODOM

Руководитель фракции «Справедливой России» Сергей Миронов заявил «Газете.Ru», что россияне стремительно беднеют из-за налогов и высокой ключевой ставки, а не живут лучше. Так он отреагировал на слова экономиста Зубца о небывало высоком уровне жизни в стране.

До этого директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец заявил, что, по данным Росстата, россияне никогда не жили так хорошо, как сейчас.

«Эти наблюдения верны лишь для небольшой части россиян: продажи люксовых авто бьют рекорды, в списке Forbes невиданные ранее 150 российских фамилий. При этом все прекрасно понимают, что растет неравенство, да так, что уже Росстат боится публиковать коэффициент Джинни. Политика ЦБ и Минфина сформировала максимально несправедливую и жестокую экономическую модель, при которой банки и сырьевики получают сверхприбыли, а все остальные отрасли (особенно малый и средний бизнес) банкротятся или едва сводят концы с концами. Несколько мегаполисов поддерживают нормальный уровень жизни, а вся остальная страна живет в нищете», — заявил Миронов.

Он считает, что на фоне банкротств, обеднения населения и роста цен такие заявления о небывалом уровне жизни опасны.

«Заявления о том, что наши люди никогда не жили так хорошо, как сейчас, даже у меня вызывают острое желание притащить такого экономиста на рынок какого-нибудь провинциального города, где люди редко получают зарплаты выше «минималки», и заставить его повторить сказанное слово в слово. Делать такие заявления сейчас опасно, людей это невероятно злит. По всей видимости, ряд экономистов стали жертвами данных Росстата, который идет на все, чтобы рисовать благостную картину и оправдывать любые действия неудачи финансово-экономического блока правительства. Такой отрыв от реальности тоже не приведет ни к чему хорошему, поэтому наша фракция настаивает на переподчинении Росстата напрямую президенту», — заключил Миронов.

Ранее в Госдуме назвали лукавством статистику о снижении бедности в стране.

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