Биржевые цены на газ в Европе взлетели до $600 за тысячу кубометров

В Европе биржевые цены на газ поднялись до $600 за тысячу кубометров с 11 июня

В Европе биржевые цены на газ превысили $600 за тысячу кубометров первые с 11 июня. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные торгов.

Так, августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, который находится в Нидерландах) открыли торги у отметки в $587,1 (+2,1%), пишет агентство.

По данным на утро торги показали уже $592,5 (+3%), затем, около 14:00 мск цена достигла уже $600,3 (+4,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — $575,2 за тысячу кубометров.

Этой весной в «Газпроме» сообщили, что европейские подземные хранилища показали антирекорды по закачке газа 12-14 мая, демонстрируя минимальные уровни за всю историю. По данным объединенного реестра газовых хранилищ (AGSI), к 30 апреля 2026 года уровень заполненности немецких ПХГ составлял 25,43%.

26 января 2026 года Совет Евросоюза официально утвердил полный отказ от поставок газа из России с 1 января 2027 года. К концу 2027 года Еврокомиссия намерена предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

Ранее в России нашли способ сдержать рост цен на газ для населения.