Глава Башкирии рассказал о самой массированной атаке ВСУ за все время

Хабиров назвал атаку БПЛА на НПЗ в Салавате самой массированной за все время

Салаватский нефтехимический комплекс, включающий в себя нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), подвергся самой массированной за все время атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава Республики Баашкортостан Радий Хабиров в Telegram-канале.

По его словам, благодаря сильной эшелонированной обороне удалось уничтожить или подавить вражеские беспилотники. На данный момент идут поиски упавших БПЛА, уточнил Хабиров.

Глава региона добавил, что главное нет пострадавших. Было несколько очагов воспламенения, но почти все они ликвидированы. Основные объекты не пострадали, подчеркнул чиновник. Некоторые повреждения получили эстакады, по которым проходят электрические кабели и подаются ресурсы.

Говоря о нефтехимическом комплексе, Хабиров отметил, что предприятие в течение нескольких дней выйдет на прежние объемы работы. Он также пообещал усилить безопасность объектов критической инфраструктуры.

Украинские беспилотники атаковали Салават ночью и утром 14 июля. Целью противника стала промышленная зона, на места происшествий направили сотрудников оперативных служб.

Ранее в воздухе Уфы обнаружили чрезмерно высокое содержание опасного газа.