Россия третий месяц подряд сокращяет импорт европейских вин

Россия третий месяц подряд сокращает закупки вин из Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Согласно данным регулятора, в феврале в Россию ввезли вина из ЕС на €44,7 млн. В марте этот показатель составил €42,4 млн, в апреле — €40,8 млн, а в мае — €36,4 млн.

Больше всего сократился импорт вин из Испании и из Латвии — до €1,4 млн и до €495,2 тысячи соответственно. Объем импорта из Италии сократился на 7% в месячном выражении, до €12,9 млн.

17 июня энолог-шампанист по классическим винам Илья Волошин сообщил, что вино из России в ценовом диапазоне до 2,5 тысяч рублей почти всегда оказывается качественнее европейского стоимостью до 5 тысяч рублей.

Он отметил, что вино из Европы ниже 5 тысяч рублей покупать нерационально, так как увидеть хорошее качество будет сложно.

Специалист также подчеркнул, что необходимо учитывать некоторые факторы в зарубежном вине на российских прилавках. По его словам, нужно брать во внимание также акцизы на импортное вино и ввозные пошлины.

Ранее одна из стран Африки начала покупать российское вино.