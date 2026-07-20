Аналитики допустили рост дефицита федерального бюджета

В 2026 году дефицит федерального бюджета России может увеличиться до 7 трлн рублей, что на 1,3 трлн рублей превышает показатель 2025 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад «Принципы и ориентиры бюджетно-налоговой политики на послезавтра» Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

По данным авторов доклада, за первые шесть месяцев 2026 года расходы федеральной казны превысили доходы на 5,7 трлн рублей. Это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая отметила, что динамика бюджетных расходов в этом году заметно отличается от сезонных тенденций прошлых лет своей равномерностью. По ее оценке, итоговый дефицит на уровне 6–7 трлн рублей выглядит вполне реалистичным.

Эксперт также напомнила, что принятые в июне изменения позволяют правительству привлекать заемные средства и расходовать их без внесения поправок в законодательство. По ее мнению, это может косвенно свидетельствовать о готовности выйти за ранее запланированные параметры дефицита.

Ведущий эксперт ЦМАКП Эмиль Аблаев пояснил, что на доходную часть бюджета негативно влияют укрепление рубля, которое сокращает нефтегазовые поступления и объем импорта, а также снижение прибыли российских компаний примерно на 10%. Дополнительным фактором риска он назвал возможный рост дефицита региональных бюджетов до 2 трлн рублей, из-за чего часть возникающих проблем, вероятно, придется решать с помощью межбюджетных трансфертов.

Директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов считает сценарий с дефицитом в 7 трлн рублей негативным. По его словам, рост объема государственных заимствований для покрытия такого разрыва может усилить инфляционное давление, что, в свою очередь, вынудит Банк России дольше сохранять ключевую ставку на высоком уровне.

Ранее сообщалось, что российские банки потеряли несколько триллионов свободных денег.