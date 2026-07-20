Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Бизнес

Молдавия пожаловалась на давление со стороны ЕС и цены на российский газ

Депутат Фуртунэ: Молдавия закупает газ РФ втридорога из-за давления ЕС
Aurel Obreja/AP

Лидер партии «Великая Молдова» Виктория Фуртунэ заявила в своем Telegram-канале, что Молдавия вынуждена закупать российский газ втридорога из-за давления со стороны Евросоюза.

По ее словам, к крупным экономикам Евросоюз относится прагматично, к Молдавии — с точки зрения идеологии. Она уточнила, что в первой половине 2026 года страны альянса импортировали почти 10 млн тонн российского сжиженного природного газа с «Ямал СПГ». Это на 18% больше, чем в 2025 году. Главными покупателями стали Бельгия, Испания и Франция.

«В темноте, но без вас <...> Именно это говорили нам, гражданам Республики Молдова, когда тарифы стремительно росли, когда счета превышали пенсии, когда зимой люди были вынуждены выбирать между отоплением и лекарствами. Нам объясняли, что холод — это достоинство, бедность — это европеизация, а выросшие в шесть-семь раз счета — это цена свободы», — отметила Фуртунэ.

Она призвала правительство Молдавии обеспечить стране доступные и диверсифицированные источники энергии и проводить энергетическую политику, «исходя из национальных интересов».

В январе 2026 года Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт ресурсов по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, запрет на трубопроводный газ по краткосрочным контрактам начнет работать с 17 июня 2026 года, по долгосрочным — с 1 ноября 2027 года.

FT отмечает, что объемы поставок в Азию с января по июнь 2026 года уменьшились на 74% и достигли 510 тыс. тонн. Источник газеты утверждает, что сокращение экспорта сжиженного природного газа в регион связано с опасениями возможных санкционных ограничений со стороны ЕС из-за сотрудничества с Россией.

Ранее в Испании предложили Евросоюзу отложить запрет на российский СПГ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Тестостерон — новый кофе? Зачем полмира колет гормон и чем это кончится для мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!