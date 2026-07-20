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Бизнес

Особую экономическую зону создадут в Хакасии

Мишустин сообщил, что в Хакасии создадут новую особую экономическую зону
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Новую особую экономическую зону создадут в Хакасии. Российское правительство приняло соответствующее решение, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, передает ТАСС.

Кроме того, принято решение о расширении особой экономической зоны «Зеленая долина» в Татарстане.

Как отметил Мишустин, оно будет реализовано, в том числе за счет кластерного развития биотехнологических наукоемких производств, а также подтверждения от потенциальных инвесторов о намерениях реализовать там свои инициативы.

Особые экономические зоны действуют в России уже более 20 лет. Они позволяют с помощью специальных налоговых режимов и концентрации смежных бизнесов на одной территории существенно улучшить условия для реализации перспективных проектов, добавил премьер.

1 июля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что напряженность на рынке труда является главным ограничителем для развития российской экономики.

Ранее Мишустин высказался об отказе от бесцельных форумов за счет государства.

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