Логистический комплекс Wildberries в Коледино продолжает работу

Логистический комплекс Wildberreis в Коледино продолжает работать в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) в Telegram-канале.

«Комплекс Wildberries в Коледино продолжает работу в штатном режим», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что ранее сотрудники комплекса были эвакуированы в целях безопасности, но позже вернулись к работе.

19 июля создательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким написала в Telegram-канале о дополнительных мерах поддержки партнеров, пострадавших от налетов БПЛА на логистические центры компании.

Она уточнила, что селлеры получат от WB Банка отсрочку погашения долга на срок до полугода. У них также будет возможность получить льготные кредиты, чтобы восполнить утерянные запасы товаров, или отгрузить продукцию с отсрочкой платежа. На платежи внутри РФ банк отменит все комиссии, а на остатки начислит проценты по повышенной ставке. Условия для ускоренного вывода выручки с площадки тоже сделают льготными.

По словам предпринимательницы, товары с пострадавших складов больше не показываются на сайте при поиске и заказе.

Ранее дроны ВСУ атаковали склады Wildberries в Котовске.