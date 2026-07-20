В России предложили изменить размер маткапитала

Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС предложил модернизировать программу материнского капитала.

По его словам, выплату на второго ребенка следует увеличить до размера, который сейчас предоставляется на первого. Для многодетных семей, по мнению Рыбальченко, нужно ввести дополнительный капитал в размере 1 млн рублей при рождении третьего или последующих детей.

Председатель комиссии отметил, что материнский капитал остается главным инструментом демографической политики.

«Для роста рождаемости необходимо направить основную поддержку на рождение вторых и последующих детей», — сказал он.

Рыбальченко напомнил, что за первые десять лет действия программы, запущенной в 2007 году, родилось около 3 миллионов детей, однако сейчас система требует актуализации. Он пояснил, что покупательная способность маткапитала существенно снизилась. Если раньше на эти средства можно было приобрести 8 квадратных метров жилья, то теперь только 5.

До этого Рыбальченко предложил ввести отцовский капитал в размере 2 млн рублей при рождении третьего ребенка. По его словам, такая сумма позволила бы семье приобрести дополнительные 18 квадратных метров жилья.

Ранее в Госдуме предложили использовать маткапитал для ремонта жилья.