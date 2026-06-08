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Общество

В России предложили ввести отцовский капитал

В Общественной палате предложили ввести отцовский капитал в 2 млн рублей
altanaka/Shutterstock/FOTODOM

Введение в России отцовского капитала в размере 2 млн рублей может стать эффективной мерой поддержки многодетных семей и дополнительным стимулом для развития жилищного строительства. Такое мнение в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По его словам, отцовский капитал мог бы предоставляться при рождении третьего ребенка в семье. Эксперт отметил, что сумма в 2 млн рублей фактически позволила бы семье получить дополнительные 18 квадратных метров жилья.

Рыбальченко подчеркнул, что такая мера должна распространяться на семьи, в которых трое и более детей родились в одном браке. По его мнению, это стало бы дополнительным инструментом поддержки многодетных родителей.

Эксперт также обратил внимание, что в семьях с тремя детьми значительная часть матерей уже не работает, а при наличии четырех детей таких семей становится еще больше. В связи с этим основная финансовая нагрузка чаще ложится на отца.

По мнению Рыбальченко, отцовский капитал способен одновременно поддержать семьи с детьми и стимулировать развитие жилищного строительства, которое остается одним из ключевых драйверов российской экономики.

Ранее ОП РФ предложила сделать 1 июня выходным днем именно для многодетных семей.

 
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