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Бизнес

В Казахстане заявили о приостановке погрузки нефти на терминале КТК

Минэнерго: погрузка нефти из Казахстана на терминале КТК приостановлена
Brendan McDermid/Reuters

Погрузка казахстанской нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) приостановлена. Об этом сообщило минэнерго Казахстана в Telegram-канале.

«На данный момент погрузка нефти на терминале приостановлена до завершения оценки последствий инцидента. Дополнительная информация о возобновлении отгрузки нефти будет предоставлена по мере поступления», — говорится в сообщении.

В минэнерго добавили, что в результате атаки на суднах произошел пожар, огонь был оперативно ликвидирован. При этом при ударе причальные устройства ВПУ-1 и ВПУ-3 не получили повреждений, а разлив нефти не был допущен.

Утром 19 июля морской терминал КТК атаковали беспилотники. По данным компании, подверглись два морских танкера ASIA и NISSOS IOS при проведении погрузочных работ удару. В консорциуме уточнили, что никто из сотрудников не пострадал, судна сохранили плавучесть, масштаб повреждений оценивают специалисты.

Ранее власти Казахстана осудили атаки ВСУ на нефтяные суда.

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