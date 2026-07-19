В России ужесточили правила продажи искусственных алмазов

Новые правила продажи лабораторно выращенных алмазов начнут действовать в России с 1 сентября, соответствующее постановление правительство выпустило в конце мая.

Согласно документу, с первого месяца осени продавцам нельзя будет называть бриллиантами камни с «неприродным» происхождением — их нужно будет маркировать как «ограненные синтетические алмазы».

Также продавцам запретят использовать понятия, которые могут ввести покупателя в заблуждение относительно искусственного происхождения камня, а именно — употреблять слова-характеристики «натуральный», «подлинный», «настоящий», «минерал» и др.

Кроме того, нельзя будет использовать международную систему оценки качества камня (4С), а вес обяжут указывать только в граммах, а не в каратах.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что китайские производители синтетических алмазов разбогатели на буме искусственного интеллекта. Речь идет о росте покупательского спроса на выращенные в лаборатории камни, которые стали набирать популярность как основные компоненты для охлаждения чипов.

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