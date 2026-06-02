Китайские производители синтетических алмазов разбогатели на буме ИИ

Китайские производители синтетических алмазов неожиданно разбогатели на буме искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным источника, спрос на выращенные в лаборатории камни растет, они набирают популярность в качестве основного компонента для охлаждения чипов. Это позволяет создавать более плотные и мощные полупроводники для искусственного интеллекта. Процесс ускорился после того, как несколько китайских производителей сообщили, что клиенты подтвердили эффективность их алмазов как теплоотводов и начали коммерческие поставки, пишет агентство.

Акции смежных компаний показали резкий рост. Отмечается, что акции китайских компаний Zhecheng Huifeng Diamond Technology Co. и SF Diamond Co. подскочили на 51% и 40% за неделю и продолжили расти.

«Технология алмазного охлаждения приближается к консенсусу в отрасли, и ожидается, что ее применение расширится в сфере ИИ и центров обработки данных», — сообщили аналитики компании Huayuan Securities.

Эксперты считают, что после двух-трех лет активного инвестирования в ключевые сектора ИИ многие фонды сейчас быстро переориентируются на микросегменты с наиболее сильными фундаментальными показателями.

