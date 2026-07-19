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Бизнес

В 13 регионах пенсии неработающих россиян стали больше 30 тыс. рублей

ТАСС: в 13 регионах России средняя пенсия неработающих превысила 30 тыс. рублей
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

В 13 российских регионах средняя пенсия неработающих граждан в июне превысила 30 тыс. руб., передает ТАСС со ссылкой на статистику.

Агентство уточняет, что средний размер пенсионного обеспечения в первом летнем месяце составил 25 838 руб.

По данным Соцфонда, в Карелии, Коми, Ненецком автономном округе, Архангельской, Мурманской, Магаданской и Сахалинской областях, в Якутии, на Чукотке, в Хабаровском и Камчатском краях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах этот показатель составил более 30 тыс. руб. При этом больше всего получили пенсионеры на Чукотке — 44 тыс., а меньше всего в Карелии — 31,7 тыс. руб.

До этого аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева предупредила, что с августа в России поменяются некоторые пенсионные выплаты. Нововведения коснутся в том числе работающих пенсионеров, получателей накопительной пенсии, 80-летних граждан и бывших летчиков и шахтеров.

Ранее россиянам объяснили, из-за чего могут приостановить выплату пенсии.

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